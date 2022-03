18-jähriger Renault-Fahrer verursacht Unfall in Aschaffenburg

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr. Der 65-jährige Audi-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Goldbacher Straße für etwa eine halbe Stunde vollgesperrt werden.

Unfälle durch Vorfahrtsverstoß

Leider. Eine 81-jährige VW-Fahrerin hat am Dienstag in Leider beim Abbiegen einen 19-jährige Audi-Fahrer übersehen. Die beiden Autos sind in der Kapellenstraße frontal zusammengestoßen. Der Audi-Fahrer wurde leicht an der Leiste verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin ist auf der Seidelstraße aus Richtung Innenstadt kommend und nach links in die Kapellenstraße abgebogen. Das Auto des Audi-Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beidseitig wurden die Airbags ausgelöst und es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die 81-Jährige blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde eher gering beschädigt.

Großostheim. Am Dienstagmittag, gegen 13.20 Uhr ist ein BMW von der Bundesstraße 469 abgefahren und hat sich zum Linksabbiegen auf die Staatsstraße 3115 in Richtung Großostheim eingeordnet. Beim Abbiegen übersah der 59-jährige BMW-Fahrer einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Mercedes. Der BMW touchierte frontal die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Die 49-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Frontschaden seines BMW beläuft sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Mainaschaff. Gegen 20.20 Uhr, kam es in Mainaschaff zu einem weiteren Zusammenstoß beim Linksabbiegen. Ein Pkw/VW befuhr die Neubaustraße und bog nach links in die Jahnstraße ab. Hierbei übersah der 33-jährige Fahrer einen von rechtskommenden und bevorrechtigten Pkw/Seat. Der Pkw/VW fuhr frontal in die linke hintere Fahrzeugseite des Pkw/Seat. Hierdurch kam der Seat nach links ab und kollidierte mit einem Wohnanwesen. Während der 56-jährige Seat-Fahrer unverletzt blieb, wurde seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 33-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Sein Pkw/VW wurde vorne rechts in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt. Das Wohnanwesen wies Sachschaden an Hauswand und Kellerfenster auf, sodass auch hier Schäden im vierstelligen Bereich entstanden.

Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Hösbach. Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 01 Uhr hat ein Unbekannter einem Iveco den linke Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Bahnstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich in zweistelliger Höhe.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

hosa/Quelle: Polizei Aschaffenburg