18-Jähriger nach Einbruch in Dieburg in Untersuchungshaft

Zudem wird derzeit geprüft ob er mit zwei weiteren, versuchten Einbrüchen in der Bahnhofstraße, wenige Stunden zuvor, im Zusammenhang steht. Der Beschuldigte, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 5 Uhr hatte der Tatverdächtige sein Unwesen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße getrieben und ein offenstehendes Fenster als Zugangsmöglichkeit zu den Räumen genutzt. Auf der Suche nach Beute fielen ihm Schmuck und Bargeld in die Hände. Überrascht von den Bewohnern ergriff der Täter die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung und mithilfe von Zeugenhinweisen wurde der Flüchtende unweit des Tatortes festgenommen und zur Wache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erfolgte eine Vorführung beim Haftrichter am Folgetag. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) übernommen. Diese dauern derweil an.

sob/Polizei Südhessen