18-Jähriger mit Drogen am Partensteiner Bahnhof erwischt

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr wollte eine Polizeistreife drei männliche Jugendliche an der Bahnhofsunterführung in Partenstein kontrollieren. Beim Erblicken der Streife rannten zwei Jugendliche davon, lediglich ein 18-Jähriger Thüringer blieb vor Ort. Neben ihm konnte auf dem Boden eine selbstgedrehte Zigarette mit Tabak-Marihuana-Gemisch aufgefunden werden. Eine anschließende Durchsuchung seiner Person führte zur Auffindung eines Rauschgift-Utensils. Zudem konnten in zwei neben ihm stehenden Taschen, welche laut Angaben des 18-Jährigen den zwei Flüchtigen gehören, weitere Betäubungsmittel in geringer Menge sichergestellt werden. Es wurden Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wildunfall

Steinfeld. Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Steinfeld/Hausen und den Erlenbacher Höfen. Ein 58-Jähriger befuhr die Straße mit seinem VW Caddy als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und vom Pkw erfasst wurde. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

sob/Polizei Unterfranken