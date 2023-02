18-Jähriger in Dieburg beraubt - Polizei fasst Verdächtige

Wie die Polizei meldet, war der 18-Jährige gegen 19.30 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als plötzlich mehrere Personen auf ihn losgegangen sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen mindestens zwei der Gruppe den 18-Jährigen geschlagen und getreten haben. Im Anschluss nahmen die Angreifer seine Geldbörse, in der sich unter anderem über 100 Euro Bargeld befanden, sowie eine Zigarettenpackung. Der 18 Jahre alte Mann wurde nach mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später nahm die Polizei zwei 16 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Einbrecher knacken Tresor in Babenhausen

Babenhausen. Mit dem Inhalt eines Tresors flüchteten Kriminelle, nachdem die Täter zwischen Dienstagmorgen (7.2.) und Donnerstagmittag (9.2.) in ein Einfamilienhaus in der Elsässer Straße eingebrochen sind. Dazu hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Die Täter fanden einen Tresor, zerstörten ihn und entwendeten den Inhalt. Mit verschiedenen Schmuckstücken flüchteten die Diebe unbemerkt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südhessen