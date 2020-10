18-Jähriger in Aschaffenburg zu Boden geworfen und getreten

Hierbei wurde der junge Mann von dem Angreifer abgepasst und zu Boden gerissen. Im weiteren Verlauf trat und schlug er auf sein Opfer ein, sodass dieser Prellungen und Hämatome erlitt. Als eine 55-jährige unbeteiligte Frau einschritt um dem 18-Jährige zu helfen, verletzte sie sich leicht an der Schulter und einem Finger. Letztendlich wählte eine weitere Zeugin den Notruf, woraufhin der 20-Jährige mit seinem unbekannten Begleiter flüchtete. Ob die männliche Begleitperson an der Auseinandersetzung beteiligt war, muss noch ermittelt werden. Neben dessen Identität gilt es auch noch zu klären, in welcher Beziehung die jungen Männer standen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Kirche

In der Zeit von 01.09. - 07.10.20 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Kirche in der Rhönstraße. Hierbei brach er die Tür mit einem unbekannten Werkzeug auf. Ob er Diebesgut mit sich nahm ist Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Er hinterließ jedoch Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Pflanzendiebe in Damm erwischt



Am Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:30 Uhr verschafften sich ein 18- und ein 21-Jähriger Zugang zu einem Gartengrundstück in der Dorfstraße und entwendeten Pflanzen von eher geringem Wert. Was die Täter nicht ahnten: Der Eigentümer bekam über eine Überwachungskamera Wind von dem Diebstahl. Kurze Zeit später erkannte er die Täter auf der Straße und stellte diese. Bei Eintreffen der Polizei wurde das Diebesgut in der Satteltasche eines mitgeführten Fahrrades aufgefunden. Nachdem die jungen Männer auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg erkennungsdienstlich behandelt wurden, durften sie wieder gehen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Diebstahl bei Stockstädter Waldkindergarten

Ein unbekannter Täter begab sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Montag, 08 Uhr auf das Gelände des Waldkindergartens in der Großostheimer Straße. Hier nahm der Täter Zubehör eines Segels, wie Karabiner und Spanngurte, an sich. Der entstandene Schaden fiel eher gering aus.

