18-jähriger Radler kollidiert mit BMW und flüchtet - Oma geht zur Polizei

Gegen 13:30 Uhr überquerte ein unachtsamer Fahrradfahrer auf Höhe der Adenauerbrücke die Großostheimer Straße und kollidierte mit einem herannahenden BMW. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Pkw, welcher von einem 56-Jährigen gelenkt wurde, ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Der 18-jährige Fahrradfahrer, der infolge der Kollision stürzte, setzte seine Fahrt scheinbar unverletzt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Kurze Zeit später, erschien dessen Großmutter bei der PI Aschaffenburg und meldete seine Beteiligung an dem Unfall. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Stadt Aschaffenburg

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Gegen 18:30 Uhr kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße. Dort musste auf Höhe der Duccastraße ein 19-jähriger Alfafahrer verkehrsbedingt bremsen. Der ihm nachfolgende 30-jährige Fahrer eines Ford Mustangs reagierte zu spät und fuhr auf. Hierbei entstanden Schäden von schätzungsweise 14.000,- Euro. Die Insassen der beiden Pkw blieben unverletzt.

Alkoholisierter Zweiradfahrer

Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrads auf dem Brentanoplatz stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr fest, dass dieser wohl etwas tief ins Glas geschaut hat. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Neben einer hohen Geldbuße erwartet den Fahrer auch ein einmonatiges Fahrverbot.

32-Jähriger mit langen Fingern

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am Samstag, gegen 17:00 Uhr in einem Geschäft der City-Galerie einen 32-Jährigen beobachten, wie dieser mehrere Parfümflakons in seiner mitgeführten Tragetasche verschwinden ließ und das Geschäft schnellen Fußes verließ. Der Mann konnte durch den Ladendetektiv aufgehalten und die Polizei wurde hinzugezogen. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Die Parfüms hatten einen Wert von insgesamt 190,- Euro.

13-Jähriger stiehlt Kleidung im Wert von ca. 50,- Euro

Ein 13-Jähriger wurde am Samstag, gegen 17:50 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Herstallstraße dabei erwischt, als er mehrere Oberbekleidungsstücke entwendete. Da er wegen seines Alters noch strafunmündig ist, dürfte die Standpauke der Eltern, die durch die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde, die einzige Folge für den jungen Langfinger sein.

Landkreis Aschaffenburg

Mofafahrer erleidet Schürfwunden nach Auffahrunfall

Kleinostheim. Gegen 18:45 Uhr am Samstagabend, war ein 17-jähriger Mofafahrer auf der Alten Poststraße unterwegs. Dort fuhr er einem vor ihm fahrenden VW auf, welcher durch einen 60-Jährigen abgebremst werden musste. Schürfwunden an Armen und Beinen sind die Folge. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 250,- Euro.

Schaltfehler führt zu hohem Sachschaden

Großostheim. Schäden an insgesamt vier Fahrzeugen verursachte ein 63-jähriger Opelfahrer gegen 18:30 Uhr am Samstag im Mittelweg. Der Mann hatte unbeabsichtigt den Rückwärtsgang eingelegt und wollte Anfahren. Beim Beschleunigen des Fahrzeugs, touchierte er zunächst einen geparkten Mini und prallte anschließend gegen einen ebenfalls abgestellten Mercedes. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vierten Pkw, einem weiteren Mercedes geschoben. Insgesamt wird der Schaden an allen vier Fahrzeugen auf über 10.000,- Euro geschätzt.

48-Jähriger schwer verletzt - Geschehnis noch völlig unbekannt

Weibersbrunn. Mit diversen Kopfverletzungen wurde am frühen Samstagmorgen ein 48-jähriger Mann im Klinikum Aschaffenburg vorstellig. Wie es zu den Verletzungen kam, konnte der Mann nicht angeben. Da das Verletzungsbild allerdings auf ein Körperverletzungsdelikt schließen lässt, wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugezogen, die dahingehend umgehend Ermittlungen aufgenommen haben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann gegen 03:15 Uhr von einem Bekannten unverletzt am Kreisverkehr in Weibersbrunn abgesetzt worden, wo dieser sich von einer Verwandten abholen lassen wollte. Gegen 05:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle schließlich eine blutende Person mitgeteilt. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ist noch völlig unbekannt, da der Verletzte keine weiteren Angaben machen kann. Eventuell kann der Fahrer eines Sattelzugs mit unbekannter tschechischer Zulassung, welcher auf der Busspur an o.g. Kreisverkehr abgestellt war, Licht ins Dunkel bringen. Da von diesem allerdings nichts bekannt ist, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Mehrere Fahrräder gestohlen

Großostheim. Im Umfeld des Bachgaufestes wurden in der Nacht zum Samstag gleich mehrere Fahrräder entwendet, zwei in der Breite Straße und eines am Marktplatz. Da bislang lediglich ein grober Tatzeitraum ermittelt werden konnte, die Taten ereigneten sich zwischen 21:30 Uhr und 02:30 Uhr, ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg auf Zeugenhinweise angewiesen.

Schlafender Jugendlicher mit Haschisch erwischt

Stockstadt. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer machte sich am frühen Sonntagmorgen Sorgen um einen jungen Mann, der wohl schlafend vor einer Tankstelle in der Obernburger Straße lag. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte bei der Kontrolle des 16-Jährigen, gegen 05:00 Uhr eine geringe Menge Haschisch auffinden. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt und er wurde in die Obhut seiner wenig erfreuten Eltern übergeben.

Polizei Aschaffenburg/mkl