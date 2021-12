18-jährige Autofahrerin überschlägt sich mit Mini zwischen Wiebelbach und Unterwittbach

Die 18-jährige Fahrerin eines BMW-Mini ist die Kreisstraße MSP 35 von Wiebelbach kommend in Richtung Unterwittbach befahren, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam von der Straße ab, überfuhr zwei Leitpfosten und fuhr in eine Böschung, wobei sich der Wagen überschlug und auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Die Frau wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Am Mini wurden die Front, das Heck sowie das Dach eingedrückt. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Plakat beschädigt

Marktheidenfeld. In der Zeit von Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 07:00 Uhr, wurde ein Hinweisplakat auf das Corona-Testzentrum in der Baumhofstraße beschädigt. Unbekannte Täter schnitten das Wort „Corona" aus dem Gesamtplakat heraus. Der Schaden wird mit 50 € angegeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

VaPi/Polizei Marktheidenfeld