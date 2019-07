18-Jähriger stiehlt Eis und droht mit Messer in Kahl

Um 13 Uhr war es in einem Geschäft am Kahler Bahnhof zunächst zu einem Diebstahl gekommen. Hier hatte einer der beiden ein Eis entwendet und hatte den Laden verlassen. Der 50-jährige Ladeninhaber hatte den Diebstahl bemerkt und war den beiden gefolgt. Er konnte beide am Gleisbereich im Bahnhof antreffen und zur Rede stellen. Ein 14-jähriger Schüler kam dem Mann zur Hilfe. Es kam dann zu einer Streitigkeit in deren Verlauf auch ein Messer gezogen und der 14-jährige Schüler bedroht wurde. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation wieder beruhigt. Die beiden 18-Jährigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen

In Schlangenlinien auf der B8: Karlstein

Dank der Aufmerksamkeit eines Verkehrsteilnehmers konnte am Donnerstagabend eine offenbar alkoholisierte Auto-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Auto-Fahrer auf der Industriestraße in Mainaschaff. Als er in den dortigen Kreisverkehr fuhr, kam aus der Johann-Dahlem-Straße ein BMW, der ihm die Vorfahrt nahm. Der Mann hupte, worauf der BMW kurzfristig anhielt. Anschließend fuhr der BMW weiter auf der ehemaligen B 8 in Richtung Kleinostheim, wobei die Fahrerin mehrere Male in den Grünstreifen geriet. Der Zeuge folgte dem BMW und verständigte die Polizei über Notruf. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte den BMW schließlich in Karlstein parkend antreffen. Als Fahrerin konnte eine 66-jährige Frau ermittelt werden. Da bei ihr Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,16 Promille ergab. Es folgte die obligatorische Blutentnahme, der Führerschein der Frau wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt.

Laster streift geparktes Auto: Alzenau-Hörstein

Bei einem Verkehrsunfall in der Schafwiesenstraße entstand am Donnerstagmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Um 12 Uhr hatte ein 48-jähriger Laster-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten BMW gestreift.

Vom Rad gestürzt: Kahl

Am Donnerstag um 08.30 Uhr stürzte ein 46-jähriger Radfahrer in der Straße Zur Sandmühle ohne Fremdbeteiligung von seinem Rad. Hierbei erlitt er nach ersten Erkenntnissen nur Prellungen und Schürfwunden. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Aschaffenburg gebracht.

