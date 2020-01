18-Jähriger rast durch Lohr - Polizei findet Fahrer

Am Donnerstag, 23.01.20, gegen 12.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale in Würzburg ein Notruf ein. Ein Verkehrsteilnehmer zeigte an, dass ein schwarzer Golf mit einem Kennzeichen aus Ochsenfurt (OCH-) wild durch das Lohrer Stadtgebiet fahren würde. Der Fahrer des Golfs wäre an vor einer Ampel haltenden Fahrzeugen vorbei und bei Rot über die Ampel gefahren. <p>Eine Streifenbesatzung der Lohrer Polizei konnte den Golf kurz nach der Mitteilung auf einem Parkplatz in Lohr und die Personalien des Fahrers feststellen. Den 18-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder gar möglicherweise durch seine Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr, Tel.-Nr. 09352/87410, in Verbindung zu setzen.

Pfosten in Lohr umgefahren - Fahrer haut ab

Lohr. Am Donnerstag, 23.01.20, 09.40 Uhr, kam es in der Erthalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete einen Sattelzug als dieser aus der Anlagestraße kommend in die Erthalstraße rangierte. Hierbei fuhr der Sattelzug an zwei Absperrpfosten. Einer hiervon brach ab. Der Fahrer hatte dies anscheinend bemerkt, stieg aus, nahm den Pfosten und legte diesen ins Blumenbeet. Anschließend setzte er seine Fahrt ohne weitere Veranlassung fort. Aufgrund der nicht erfolgten Meldung werden die Ermittlungen gegen den Fahrer wegen Unfallflucht geführt. Die Stadt Lohr beziffert den entstandenen Schaden mit ca. 400 Euro. Am Sattelzug entstand kein Schaden.

Mercedes in Lohr zerkratzt

Lohr. In der Zeit vom Mittwoch, 22.01.20, 19.00 Uhr, bis zum Donnerstag, 23.01.20, 09.30 Uhr, wurde in der Wombacher Straße ein Mercedes GLC verkratzt. Der Mercedes Stand Höhe Hausnummer 77 als der unbekannte Täter dem Fahrzeug auf beiden Seiten Kratzspuren, an den Türen wie am hinteren Seitenteil, beibrachte. Der Schaden dürfte einige tausend Euro betragen.

Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr