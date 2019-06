18-Jähriger kommt von der Fahrbahn an - gegen Lichtmast in Sulzbach

Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro; der Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus Aschaffenburg.

Fundfahrrad

Mömlingen. Einer aufmerksamen Fußgängerin fiel in den Nachmittagsstunden ein Gegenstand in der Mumling fest. Bei der Nachschau stellte sich der Gegenstand als Singlespeed Fahrrad ein sog. „Fixie“ heraus. Das Fahrrad wird dem Fundamt bei der Gemeinde Mömlingen uberstellt. Wildunfälle Niedernberg Zu zwei Wildunfällen kam es am fruhen Sonntagmorgen auf den Kreisstraßen MIL22 und MIL 38 bei Niedernberg. Die Pkw-Fuhrer kollidierten hier jeweils mit Rehen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert.

Harley kollidiert mit Reh

Eschau. Am Samstagnachmittag befuhr ein 55jähriger aus dem Raum Wurzburg mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson die Kreisstraße MIL26 von Eschau in Richtung Wildensee. Hierbei stieß er mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh zusammen. Der Harley Fahrer blieb glucklicherweise gänzlich unverletzt; auch sein Zweirad uberstand den Unfall mit leichteren Schäden.

Polizei Obernburg/mkl