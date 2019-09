18-Jähriger kommt bei Eichelsbach von der Straße ab

Gegen 20.30 Uhr war der 18-jährige Ford-Fahrer von Hofstetten kommend in Richtung Eichelsbach unterwegs. In einem Waldstück kam er auf der regennassen Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Kreisstraße ab und prallte abseits gegen mehrere Bäume, bevor er unterhalb einer Böschung zum stehen kam.

Der junge Mann konnte sein Auto noch eigenständig verlassen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Augenscheinlich kam er mit leichten Verletzungen davon.

Sein Fahrzeug hat jedoch nur noch Schrottwert. Es wurde von einem Abschleppunternehmen mittels Seilwinde und Kran geborgen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr Hofstetten sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Während der Bergungsarbeiten musste die Ortsverbindungsstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

rah