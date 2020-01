Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, gerieten zwei junge Erwachsene auf der Großmutterwiese in Streit. Im Verlauf dessen stach ein 18-Jähriger mit einem Messer auf einen 21-Jährigen ein. Im Anschluss flüchtete der Täter fußläufig. Der 21-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Knie. Die Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige Täter konnte kurz darauf ermittelt und im heimischen Umfeld angetroffen werden. Auch er trug eine Verletzung am Hinterkopf. Ob diese von der Auseinandersetzung stammt, ist nun Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der 18-Jährige hat nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.

Unfallflucht in Aschaffenburger Dinglerstraße

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Sonntag, zwischen 09:15 Uhr bis 13:45 Uhr, einen Mazda. Dieser war in der Dinglerstraße geparkt und weist nun Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden beläuft sich im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reitunfall auf Goldbacher Obstwiese

Goldbach. Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, beritt eine 42-Jährige mit ihrem Pferd die Weidenbörnerstaße. Hierbei scheute das Pferd aus unbekanntem Grund und lief mit hoher Geschwindigkeit durch die Bäume einer angrenzenden Obstwiese. Die Reiterin kollidierte hierbei mit einem Ast und wurde von ihrem Pferd gerissen. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mittels eines Hubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Pferd konnte eingefangen und abgeführt werden. Es wurde kein Dritter gefährdet.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg