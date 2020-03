Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend beim Rangieren ihres Opels das Metallgeländer eines Spielplatzes beschädigt. Dieses wurde dabei deformiert. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,-Euro, am Geländer wird der Schaden auf 1.000,-Euro beziffert.

stru/ Quelle: Polizei Gemünden