1,72 Promille - Fahrer versteckt sich hinterm Busch

Als sie diesen in Augenschein nehmen wollte, bemerkten sie eine

Person, welche sich hinter einem Busch versteckte. Bei der Überprüfung der Person

wurde festgestellt, dass es sich offensichtlich um den Fahrer des Fahrzeuges

handelte. Der 61jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Da auf der B469 im Bereich der Abfahrt Klingenberg frische Unfallschäden an

verkehrstechnischen Einrichtungen festgestellt wurden, welche zu den Schäden am

Pkw passten, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des

Fahrers sichergestellt.

Der Sachschaden an den Leitplanken beträgt ca. 1500 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In Büro der Campingpatzes eingebrochen



Wörth . In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter mit einer Glasvase die Fensterscheibe eines Büros auf einem Campingplatzgelände ein.

Anschließend stieg der Täter in den Büroraum ein und durchsuchte diesen. Es wurde

ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Polizei Obernburg/mkl