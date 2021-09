17.000 Euro Schaden nach Unfall bei Buchen

Gegen 12.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes die Bundesstraße 27 und überholte einen Wagen über eine Sperrfläche. Kurze Zeit darauf querte ein Traktor mit angehängter Egge auf Höhe der Parkplatzeinfahrt "Rüdt´sches Eck" ordnungsgemäß die Fahrbahn. Der Mercedesfahrer bremste ab und wich nach links aus. Dabei touchierte der Wagen die angehängte Egge mit der rechten Fahrzeugseite. Der 29-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Walldürn. Am Donnerstagabend prallte ein landendes Leichtflugzeug beim Landen gegen einen Pkw. Gegen 17 Uhr landete der 66-jährige Pilot seine Maschine auf dem Flugplatz in Walldürn. Als er mit seinem Flieger über die parallel verlaufende Rollbahn zum Hangar fuhr, streifte die linke Tragfläche die offenstehende Beifahrertür eines Pkw und einen zu diesem Zeitpunkt in den Wagen einsteigenden Mann. Der Mann blieb unverletzt. Das Leichtflugzeug war nach dem Zusammenprall nicht mehr flugfähig. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn