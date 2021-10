17-Jähriger von Auto in Freigericht erfasst und schwer verletzt

Am frühen Freitagabend wurde ein siebzehn Jahre alter Jugendlicher aus Freigericht von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen wollte der Fußgänger hinter einem Bus die Hauptstraße im Ortsteil Altenmittlau überqueren. Dabei übersah er wahrscheinlich den VW eines 22 Jahre alten Fahrers aus Bruchköbel, der die Hauptstraße aus Bernbach kommend, Richtung Altenmittlau befuhr. Das Auto kollidierte mit dem Fußgänger und verletzte ihn so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden musste.

Der Sachschaden am Wagen liegt bei circa 3000 Euro. Die Polizeistation Gelnhausen hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei Südosthessen/kick