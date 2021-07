17-Jähriger verletzt bei Festnahme Polizisten in Partenstein zum Teil schwer

Nachdem bei der Kontrolle Hinweise auf den Besitz von Betäubungsmittel festgestellt wurden, sollte eine körperliche Durchsuchung durchgeführt werden. Bei der Durchsuchung leistete der Jugendliche erheblich Widerstand und riss sich von den Beamten los. Der Jugendliche konnte schließlich nach mehreren hundert Metern Flucht in der Von-Kiesling-Straße festgenommen werden. Vom 17 Jährigen wurde während der Flucht ein Päckchen mit Betäubungsmittel weggeworfen. Dieses konnte jedoch vom Diensthund aufgefunden werden. Bei den Widerstandshandlungen und der anschließenden Flucht wurden drei Polizeibeamte zum Teil schwerwiegender verletzt. Ein Beamter brach sich dabei die Hand und musste zur Behandlung in das Krankenhaus.

Der junge Mann wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung seinem Vater übergeben. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Besitz von Betäubungsmittel.

Buntsandsteinmauer angefahren

Lohr-Rodenbach, Lkrs. Main-Spessart. Am Donnerstagmittag wurde eine Sandsteinmauer in der Rosenrainstraße angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall. An der Mauer wurden durch den Zusammenstoß Steine herausgerissen und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,-- Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

Pick-Up angefahren und geflüchtet

Lohr-Wombach, Lkrs. Main-Spessart. Am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde auf einem Firmenparkplatz in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße ein Ford, Ranger, angefahren. Das Fahrzeug wurde zur Unfallzeit in einer Parklücke mitten auf dem Großparkplatz abgestellt. Als die Geschädigte nach der Arbeit zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte diese frische Unfallspuren am linken Heck ihres Fahrzeugs fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt nach dem Unfall vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,-- Euro.

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Lohr-Wombach, Lkrs. Main-Spessart. Am Donnerstag, um 16.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Sonderpreis Baumarktes in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Zeugen des Unfalls konnten dabei beobachten, wie eine Opelfahrerin beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen einen geparkten BMW stieß. Die Fahrerin stieg nach dem Unfall aus und „begutachtete" den Schaden. Danach stieg diese wieder in ihr Fahrzeug ein und entfernte sich, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern vom Unfallort. Die Zeugen meldeten die Beobachtungen bei dem Unfallgeschädigten. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Am Opel entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

mci / Quelle: Polizei Lohr