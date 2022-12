17-Jähriger unter Drogen im Auto durch Würzburg

Einen Führerschein konnte er aufgrund seines Alters natürlich auch nicht vorweisen. Der junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Den Landkreisbewohner erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Geldbörse in Würzburger Supermarkt gestohlen

WÜRZBURG/ZELLERAU. Eine 33-jährige Landkreisbewohnerin wurde am Dienstagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Mainaustraße Opfer eines Diebstahls. Während ihres Einkaufs in einem dortigen Supermarkt stahl ein unbekannter Täter ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche, welche im Einkaufswagen lag. Neben einer nicht bekannten Menge von Bargeld befanden sich noch diverse Karten und persönliche Dokumente darin.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

EC-Karte aus Fahrkartenautomaten gestohlen

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Dienstagmorgen gegen 10:20 Uhr wurde an der Haltestelle Pestalozzistraße eine EC-Karte entwendet. Eine 66-jährige Würzburgerin vergaß nach dem Kauf eines Fahrscheins ihre Bank-Karte im Fahrkartenautomaten. Der bislang unbekannte Täter nahm diese an sich und erwarb damit sechs Packungen Zigaretten an einem Automaten im Wert von rund 50 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Unterschlagung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg