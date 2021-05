17-Jähriger schlägt Polizeibeamten in Aschaffenburg ins Gesicht

Im Verwahrraum übergab sich der 17-Jährige mehrfach, so dass der Rettungsdienst verständigt wurde.

Als er zu einem zweiten Schlag ausholte konnte er durch mehrere Polizeibeamten zurückgedrängt und fixiert werden. Während der Behandlung durch den Rettungsdienst zeigte sich der 17-Jährige weiterhin extrem aggressiv, schrie herum und spuckte um sich. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der 23-Jährige Polizeibeamte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, sowie Körperverletzung.

Mit entstempelten Kennzeichen in Aschaffenburg unterwegs

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 18:10 Uhr, wurde ein 52-Jähriger mit seinem VW in der Hanauer Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen bereits seit über einem Monat entstempelt und zudem nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Der 52-Jährige Fahrzeugführer gab an die Kennzeichen angebracht zu haben, damit er im Straßenverkehr nicht auffällt. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kennzeichenmissbrauch und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung verantworten.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Diesel aus Lastwagen in Aschaffenburg abgezapft

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Donnerstag, 20.05.21, 17:20 Uhr bis Freitag, 21.05.21, 06:40 Uhr, wurden aus einem in der Lilienthalstraße geparkten Lkw, ca. 90 Liter abgezapft. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich ca. 100,- Euro.

Diesel aus Lastwagen in Mainaschaff abgezapft

Mainaschaff. Im Zeitraum von Donnerstag, 20.05.21, 14:00 Uhr bis Freitag, 21.05.21, 06:50 Uhr, wurden aus einem am Betzenbühl geparkten Lkw, ca. 180 Liter abgezapft. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich ca. 200,- Euro.

Geldbörse in Verbrauchermarkt entwendet

Großostheim. Am Freitag, gegen 14:45 Uhr, befand sich eine 74-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus ihrer mitgeführten Handtasche entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich ca. 150,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg