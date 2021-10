17-Jähriger Motorradfahrer in Lohr gestürzt

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße von Waldzell in Richtung Pflochsbach, wo er im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Teenager rutschte etwa 20 Meter über den Asphalt, ehe er mit der Leitplanke kollidierte und zum Liegen kam.



Hierbei zog sich der Motorradfahrer eine Beinfraktur und Prellungen zu. Er wurde anschließend in ein Würzburger Krankenhaus geflogen.

An der Yamaha entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- €.

Auto beschädigt

Frammersbach. Am vergangenen Wochenende wurde ein blauer Suzuki Swift beschädigt. Das Auto stand von Freitagabend bis Sonntagnachmittag am Sportplatz in Frammersbach. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Betroffene eine größere Delle im Kofferraumdeckel fest, was wohl einem Gesamtschaden von ca. 1000,- € entspricht. Hinweise auf einen Verursacher gibt es keine.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Zeugenhinweise unter der 09352/8741-0.