17-Jähriger leistet Wiederstand gegen Polizeikontrolle

In der Stadtmühlgasse in Lohr wurde am Mittwochabend ein 17-jähriger Rollerfahrer von der Polizeistreife kontrolliert. Da der 17-Jährige nur eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen konnte und der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Roller um ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug handelt, wurde der Roller von den Polizeibeamten zum Zwecke der weiteren Fahrzeugüberprüfung sichergestellt. Damit zeigt sich der Rollerfahrer nicht einverstanden und wollte die Beschlagnahme seines Rollers verhindern. Hierbei kam es zur körperlichen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten. Weiterhin wurden die Polizisten beleidigt. Der Roller wurde letztendlich beschlagnahmt und zur Polizeiinspektion gebracht. Dem Rollerfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Auto in Lohr beschädigt

Ein parkender schwarzer Mercedes wurde am Mittwochabend in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.10 Uhr in der Jahnstraße beschädigt. Der Mercedes parkte vor einem Kaffee. Als der Eigentümer zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen etwa 30 cm langen Riss in der Frontscheibe fest. Der Sachschaden beträgt 200,00 Euro. Hinweist bitte an die Polizei unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

stru/Polizei Lohr