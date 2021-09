17-Jähriger in Aura beleidigt und geschlagen

Ein 66-jähriger Mann beleidigte einen 17-Jährigen und schlug mit einem Stecken nach ihm. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Gemünden. Am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr befuhr eine 17-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend den Zollberg talwärts in Richtung Schaippach. In der Friedhofskurve kam ihr ein Sattelzug entgegen. Hierbei kam es zum seitlichen Anstoß des Pkw mit dem Auflieger des Sattelzuges. Der Pkw Renault der 17-Jährigen wurde hierbei erheblich beschädigt. Auch an einem nachfolgenden Pkw Hyundai entstanden Lackkratzer. Wer letztendlich zu weit links gefahren ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.100 Euro.

Fahrer eines Sattelzuges verursachte Verkehrsunfall und flüchtete

Gemünden. Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Sattelzuges auf der Mainbrücke und wollte nach rechts in Richtung Lohr abbiegen. Hierbei bemerkte er, dass er mit seinem Sattelzug nicht über diese Straße fahren darf. Er setzte daraufhin sein Gespann zurück und schob dabei einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen Pkw Renault einige Meter nach hinten. Der Beifahrer im Sattelzug stieg daraufhin kurz aus und entschuldigte sich. Anschließend stieg er wieder in den Lkw, der Fahrer wendete, um über die Mainbrücke weiter zu fahren.

Eine Fahndung nach dem Sattelzug verlief zunächst ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Am Pkw Renault Clio entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Sattelauflieger verlor Ladung

Gemünden. Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eines Sattelaufliegers die Staatsstraße 2303 in Richtung Hammelburg. Während der Fahrt verlor er zwei viereckige Metallstangen. Eine Stange lag auf der Straße. Eine 56-jährige Autofahrerin erkannte das Hindernis in der Kurve zu spät und fuhr über die Stange. Hierbei wurde ihr Pkw BMW beschädigt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Sitzbank auf Parkplatz angekogelt - Polizei sucht Zeugen

Rieneck. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen, am Parkplatz in der Stadtmitte ein Brett des dortigen Holzzaunes herausgetreten und in den vorbeifließenden Bach geschleudert. Außerdem wurde eine Bank der Sitzgruppen an der Lehne angekogelt. Weiterhin wurden auf dem Platz mehrere Flaschen zerschlagen und diverse Schilder umgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden