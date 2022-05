17-jähriger Biker bei Unfall in Freigericht schwer verletzt

Der junge Mann aus Alzenau war gegen halb acht mit seiner Maschine aus Richtung Somborn kommend auf der Birkenhainer Straße unterwegs, als er am Ortseingang von Bernbach einen Sattelzug überholte und dabei wohl einen entgegenkommenden VW Caddy übersah. Bei dem nahezu frontalen Zusammenstoß wurde der Biker auf die Straße und seine 125er gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 73-jährige Fahrer des VW blieb nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie der Mauer entstand Sachschaden, den die Beamten auf über 15.000 Euro beziffern. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Birkenhainer Straße musste bis etwa 11 Uhr vollgesperrt werden.

Sachbeschädigung auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise - Großkrotzenburg

Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag in der Lindenstraße auf einer Baustelle in Höhe des dortigen Sportplatzes einen Schaden von etwa 500 Euro angerichtet. Zwischen 16 und 7 Uhr öffneten die oder der Täter den Bauzaun, warfen eine Toilettenkabine um, verdrehten eine Türklinke und brachen einen Stromkasten auf. Die Beamten der Großauheimer Ermittlungsgruppe bitten um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Polizei Südosthessen