17-Jähriger bespuckt Polizisten in Aschaffenburg

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg kam einem 17-Jährigen zu Hilfe, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und aufgrund dessen im Wohnanwesen randalierte. Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme kam es zur Bedrohung und Beleidung der Beamten.

Da sich der junge Mann fortwährend aggressiv und unkooperativ gab, musste er mit den polizeilichen Fesseln fixiert werden. Erst dann konnte er den Rettungskräften übergeben werden.

Während seiner Verbringung in den Rettungswagen, bespuckte der 17-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten. Der junge Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gefahren und muss nun mit einer Anzeige wegen unter anderem Widerstand, Bedrohung und Beleidigung rechnen.

Dieb trieb in Damm sein Unwesen

Sonntag auf Montag kam es in der Scheffelstraße gleich zu mehreren Diebstahlsvorfällen.

Im Zeitraum von Sonntag, 11 Uhr bis Montag, 10 Uhr, versuchte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Gartenhaus in der Scheffelstraße zu verschaffen. Hierbei brach der Täter zunächst ein Metallteil eines Blumentopfes ab und versuchte hiermit eine Holztür zu öffnen. Die Tür wurde zwar im zweistelligen Bereich beschädigt, hielt jedoch den unsachgemäßen Öffnungsversuchen stand.

Am Sonntag, in der Zeit von 04:20 Uhr bis 15:30 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus. Dort nahm der Unbekannte einen Motorradhelm an sich, der im Flur abgelegt war. Zudem hatte der Täter die Tür eines Kellerabteils gewaltsam geöffnet. Offenbar wurde hieraus jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich in zweistelliger Höhe.

Ob es sich bei den Vorfällen um denselben Täter handelt ist Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kirchenfenster zerstört - mehrere tausend Euro Schaden

Schweinheim. Im Zeitraum von Montag, 10 Uhr bis Dienstag, 08 Uhr wurde das Fenster einer Kirche in der Marienstraße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden. Was das Tatmittel gewesen sein könnte, ist bis dato noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrzeugreifen mit Schrauben versehen.

Hösbach. Ein unbekannter Täter platzierte im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr bis Montag, 21:15 Uhr Schrauben unter den Hinterrädern von zwei geparkten Pkw. Die Fahrzeuge waren auf Parkflächen in der Frohnradstraße abgestellt und wären vermutlich bei Fahrtantritt beschädigt worden. Glücklicherweise wurden die Schrauben frühzeitig erkannt und entfernt, sodass niemand zu Schaden kam. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg