17-jährigem Radfahrer wird in Collenberg die Vorfahrt genommen und er stürzt

Ein 17-Jähriger fuhr am Freitag, um 20.45 Uhr, mit seinem Fahrrad die Mönchberger Straße in Collenberg abwärts in Richtung Hauptstraße. Als er sich kurz vor der „Jahnstraße“ befand, fuhr aus dieser untergeordneten Straße ein schwarzer VW-Golf mit OBB-Kennzeichen heraus und nahm ihm die Vorfahrt. Der Radfahrer musste ausweichen und stürzte dabei. Der Golffahrer fuhr unbeirrt weiter. Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz Schürfwunden an Armen, Händen und Knieen. Am Fahrrad ist die Gangschaltung nicht mehr zu gebrauchen, der Sachschaden beläuft sich auf circa 300,- Euro. Zeugen, oder auch der Unfallfahrer, der den Unfall eventuell gar nicht bemerkt hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Fahrrad in Windischbuchen geklaut

In Windischbuchen, in der Ringstraße, wurde bereits am Freitag ein blaues Kinderfahrrad aus dem Hof entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa. 80,- Euro.

stru/Polizei Miltenberg