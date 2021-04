17-Jährige aus Hanau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

Wo ist Saadia Samlali aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 17 Jahre alten Vermissten. Frau Samlali ist etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Sie war mit einer schwarzen Jacke und Bluejeans bekleidet. Die Gesuchte verließ am Dienstag (06.04.2021), gegen 12.50 Uhr, ihr Zuhause in der Wildparkstraße und wollte angeblich nach Frankfurt fahren. Seitdem besteht kein Kontakt mehr zu der jungen Frau.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Saadia Samlali geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizei Offenbach/kick