17-Jähriger ohne Führerschein mit Papas Auto unterwegs

Diese endete unfreiwillig und unweit vom Wohnort Schöllkrippen entfernt, weil der „Fahranfänger“ den Wagen auf der Landstraße beim Wendeversuch in den Graben setzte. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung

Kahl. Am Samstag gegen 21 Uhr wurde in der Hanauer Landstraße der Fahrer eines VW´s einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb er im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste.

Cannabis einstecken gehabt

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen gegen 11:20 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein 20-jähriger Fußgänger kontrolliert. Dabei konnte bei diesem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Geldbörse entwendet

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Hanauer Landstraße zu einem Geldbörsendiebstahl. Der Dieb konnte der 76-jährigen Geschädigten unerkannt entkommen.

Polizei Alzenau/mkl