17-Jähriger in Aschaffenburg von zwei Jugendlichen angegriffen

Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde der Geschädigte zunächst von den beiden Tätern verfolgt und anschließend gegen 22.30 Uhr mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der 17-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Der Einsatz der Retter war nicht von Nöten. Einer der beiden Täter, ein 15-jähriger Jugendlicher, konnte bereits ermittelt werden. Der andere Junge ist flüchtig. Er wurde als circa 15-16 Jahre alt beschrieben, der etwa 160-170 Zentimeter groß war. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reisetasche gestohlen

Laufach. Am vergangenen Wochenende begann am Steigerer Weg ein einwöchiges Zeltlager. Damit ein junger Teilnehmer die Anfahrt mit dem Fahrrad bewältigen konnte, stellte seine Mutter am Freitag, gegen 14:30 Uhr, dessen Reisetasche auf einer Wiese, nahe des Zeltplatzes, ab. Als ihr Sohn gegen 15:00 Uhr die Tasche abholen wollte, war diese von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Dem jungen Mann fehlten nun die notwendigen Campinggegenstände und Bekleidung im Wert von mehreren hundert Euro.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und geflüchtet

Stockstadt. Ein weiterer unbekannter Täter beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr einen Renault Laguna. Das Fahrzeug war in der Nürnberger Straße abgestellt und weist nun hinten links eine eingeschlagene Scheibe auf. Der Sachschaden liegt im niedrigen, dreistelligen Betrag.

Auf dem Heimweg ins Gesicht geschlagen

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter schlug am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, auf dem Kirchplatz auf einen 27-Jährigen ein. Dieser befand sich nach einer Feier auf seinem Nachhauseweg. Der Mann erlitt durch den Schlag eine Nasenbeinprellung. Eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Bei dem Täter handelt es sich um einen schlanken jungen Mann, im Alter von circa 17 Jahren. Er trug kurzes Haar und entfernte sich mit einem Fahrrad von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.