17-Jähriger in Alzenau zusammengeschlagen

Als der junge Mann anschließend zu Boden ging, traten noch mehrere aus der Gruppe gegen den Oberkörper und den Kopf des Geschädigten. Bei der Tätergruppierung soll es sich um mindestens drei männliche Täter gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Bei Kontrolle am Bahnhof Marihuana sichergestellt

Schöllkrippen. Bei einer Kontrolle eines Pärchens am Bahnhof wurde am Samstag gegen 17.00 Uhr bei einer 18jährigen Frau in der Umhängetasche eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die junge Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.

Komposthaufen fängt Feuer

Karlstein a. Main-Großwelzheim. Aus unbekannter Ursache brannte am Samstagabend um 18.00 Uhr ein Komposthaufen im Wasserloser Weg. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand lediglich am Komposter ein Schaden von ca. 300 EUR.