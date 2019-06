17-Jährige aus Würzburg vermisst

Am späten Montagabend gegen 23:30 Uhr verließ die 17 Jahre alte Antonia Feth ihre Jugendbetreuung in der Heinestraße und kehrte seitdem nicht zurück. Die Jugendliche befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Suche nach ihr verlief bislang ergebnislos. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

Schlanke Figur

rote Haare

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken