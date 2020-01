17-Jährige aus St. Ludwig vermisst: Zuletzt in Bamberg gesehen

Über die Weihnachtsfeiertage hielt sich Michelle Müller bei ihren Eltern in Kemmern auf und stieg am Abend des 2. Januar am Bahnhof Bamberg in den Zug, der sie wieder nach St. Ludwig bringen sollte. Seit diesem Zeitpunkt ist nicht bekannt, wo sich Michelle aufhält. In den folgenden Tagen wurde den Eltern über Textnachrichten mitgeteilt, dass des ihrer Tochter gut gehe. Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der Aufenthaltsort von Michelle lässt sich nur schwer eingrenzen, da sie sowohl in Bamberg wie auch im Bereich Unterfranken aus dem Zug hat aussteigen können.

Michelle Müller ist 17 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat Schulterlange, rotbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihrer Abreise hatte sie eine schwarze Reisetasche und ein silbernes Schminkköfferchen bei sich. Die Vermisste benötigt medizinische Hilfe.

Personen die Hinweise zum Aufenthaltsort von Michelle Müller oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Tel. 0951/9129-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Unterfranken/ves