16-Jähriger versprüht Tierabwehrspray auf Geburtstagsfeier

Durch die windbedingte Ausbreitung kam es der Polizei zufolge bei zwei weiteren Besuchern zu Augenreizungen, wodurch beide Geschädigte durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht werden mussten. Gegen den Verursacher wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Unfallflucht in Kahl

Kahl am Main. Am Mittwoch, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, wurde ein schwarzer KIA auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Aschaffenburger Straße 48 von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Schöllkrippen. Am frühen Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, wurde im Edeka-Markt in der Aschaffenburger Straße 18 eine Flasche Jack Daniel`s im Wert von ca. 20 Euro entwendet. Nach der Tat konnte der Täter in unbekannte Richtung fliehen.

35 Sätze Reifen entwendet

Alzenau. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter Täter in der Industriestraße 17 zwei aufgestellte Container auf und entwendete 35 Sätze Wechselreifen aus diesen. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Cannabispflanze bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Kahl am Main. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte bei einem 19jährigen VW-Fahrer hinter dem Beifahrersitz eine Cannabispflanze aufgefunden werden. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurden weitere Betäubungsmittelutensilien und ca. 3 Gramm Marihuana festgestellt. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung ergab, dass der 19jährige Fahrer im Besitz vier weiterer Cannabispflanzen war, die durch die zuständige Polizei sichergestellt wurden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des illegalen Anbaus und Besitzes von Cannabis ermittelt.