16-Jähriger stürzt auf regennasser Straße

Am Donnerstag, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer die Kreisstraße MIL 5, von Mainbullau in Richtung Miltenberg. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer scharfen Rechtskurve, aufgrund eines Bremsfehlers, zu Sturz. Der junge Mann wurde leichtverletzt, am Krad entstand leichter Sachschaden.

Mountainbike in amorbach gestohlen

Amorbach: Aus dem Hof eines Anwesens in der Schmiedsgasse entwendeten Unbekannte am vergangenen Dienstag oder Mittwoch ein versperrtes Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike, der Marke Cube, Typ Acid, weiß-grau, im Wert von rund 850 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg