16-Jähriger schrammt Hyundai und Flüchtet mit dem Auto seiner Mutter

Die Gunst der Stunde nutzte ein 16-jähriger, um das Auto seiner Mutter umzuparken. Allerdings ging das massiv daneben, er stieß gegen ein anders Auto und flüchtete. Zusammen mit seiner Mutter fuhren die beiden am Mittwoch gegen 16 Uhr auf einen Parkplatz am Markplatz. Nachdem die Mutter den Hyundai verlassen hatte und auch noch den Autoschlüssel stecken lies, nahm der Jugendliche auf dem Fahrersitz Platz und meinte das Auto umparken zu müssen. Dies ging jedoch gehörig in die Hose, der Jugendliche touchierte einen anderen geparkten Hyundai.

Dessen Fahrer sprach den Jugendlichen auch an, worauf der 16-jährige nur meinte, dass er einen dringenden Termin hätte und gleich zurückkommen würde. Im Anschluss fuhr er mit dem Auto seiner Mutter einfach weg. Aufgrund des Kennzeichens des Unfallflüchtigen konnten die herbeigerufenen Beamten den Sachverhalt rasch klären. Der Jugendliche wird sich nun wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Auch der Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro ist nicht unbeträchtlich.

BMW-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Kleinheubach. Bei einer Verkehrskontrolle eines BWM-Fahrers auf der B 469 wurde am Donnerstag, 0.45 Uhr, festgestellt, dass die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung seines Autos bereits im September letzten Jahres erloschen war. Die Weiterfahrt musste unterbunden werden, den 33-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Heilbronn erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Unbekannter schlägt gegen Parkscheinautomat in Miltenberg

Miltenberg. Am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Mann gegen einen Parkscheinautomat in der Bürgstädter Straße. Ein weiterer Mann stand daneben und schaute zu. Anschließend rannten beide in Richtung Schererstraße. Wie hoch der Sachschaden an dem verbeulten Automaten ist, ist bis dato nicht bekannt.

Auto in Miltenberg zerkratzt

Miltenberg. Zwischen vergangenen Sonntag und Dienstag wurde in der Breitendieler Straße ein BMW die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

dc/meldungen der Polizei Miltenberg