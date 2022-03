Der Jugendliche fuhr mit seinem Kraftrad auf der Gemeindestraße "Am Reinhardshof" bergabwärts in Richtung Salon-de-Provence-Ring. Der Fahrer eines Opel fuhr zu diesem Zeitpunkt aus einem Stellplatz neben der Fahrbahn in die Gemeindestraße ein und übersah vermutlich den 16-Jährigen mit seinem Zweirad. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kraftradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Reifen zerstochen

Wertheim-Wartberg. Unbekannte zerstachen in der Nacht auf Montag die Reifen eines Pkw in Wertheim-Wartberg. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug am Sonntag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz am Berliner Ring ab. Als sie am Montag gegen 7.30 Uhr zu ihrem Wagen kam, waren an diesem alle vier Reifen zerstochen.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890.

Pressemitteilung des PP Heilbronn / grr