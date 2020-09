16-Jähriger Kradfahrer bei Schollbrunn verletzt

Er touchierte die Leitplanke und stürzte. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Sein Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden.

Wildunfälle in Triefenstein und Marktheidenfeld

Am Freitag, gegen 5.45 Uhr, kam es auf der Verbindungsstraße von der Tiefenthaler Höhe Richtung Homburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reh. Am Fahrzeug entstand geringerer Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Zu einem weiteren Wildunfall mit einem Reh kam es am Freitag, gegen 7.20 Uhr, auf der Strecke zwischen Fechermühle und Michelrieth. Am Wagen erstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

Stromverteilerkasten beschädigt

Kreuzwertheim. Im Kaffelsteinweg in Kreuzwertheim kam es am Samstat zur Beschädigung eines Stromverteilerkasten. Ein Auto-Fahrer fuhr die schmale Straße hinauf, als ihm ein Radfahrer entgegenkam. Der Auto-Fahrer wollte diesem ausweichen und streifte hierbei am rechten Fahrbahnrand einen Stromverteilerkasten. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund. 3000 Euro.