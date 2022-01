16-jähriger in Aschaffenburg geschlagen und bedroht

Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 16-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch leichte Verletzungen, welche jedoch keiner medizinischen Behandlung bedurften. Des Weiteren bedrohten ihn die beiden männlichen Personen im Anschluss. Folgende Beschreibung der Täter liegt vor

- ca. 18 Jahre, schlank, Kinnbart

- ca. 18 Jahre, dick, Vollbart

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Bei Überholmanöver fast Frontalzusammenstoß verursach

Johannesberg. Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein Linienbus mit Fahrgästen die St2309 von Mömbris kommend in Richtung Johannesberg. Hinter dem Bus befand sich ein grauer Audi. Zu Beginn einer scharfen S-Kurve, scherte der Audi über die durchgezogene Linie aus und wollte den Bus überholen. Im Kurvenbereich kam dem Audi ein weißer SUV entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der Audi nach rechts und kollidierte schließlich mit der linken Seite des Busses. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Der 24-Jährige Fahrer des Audi muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - aufgrund groben Fehlverhalten beim Überholen verantworten.

Der Fahrer des weißen SUV wird gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzten.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Großostheim. Am Freitag, gegen 06:55 Uhr, stellte ein 46-Jähriger seinen BMW in der Bauhofstraße ab. Als er gegen 10:30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Diebstahl vor Elektrohandel

Stockstadt. Am Donnerstag wurde ein vor einem Elektrohandel in der Obernburger Straße aufgestellter Wäschetrockner, sowie eine darauf platzierte Werbeplane entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 589 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg