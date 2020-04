16-jähriger flüchtet mit Auto vor Verkehrskontrolle in Kahl

Am Freitagmorgen, gegen 3.20 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf der Staatsstraße 2305 der Fahrer eines Mazda auf, der bei Sicht der Streife seine Fahrt verlangsamte und an der Ampel zur Staatsstraße 3308 den Motor abwürgte. Als die Streife zu einer Kontrolle aufschloss, beschleunigte der Fahrer und schaltete seine Scheinwerfer aus. Erst kurz vor dem hessischen Hanau konnte der Fahrer angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen erst 16-jährigen aus Bruchköbel, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Jugendliche wurde an seinen erziehungsberechtigten Vater übergeben. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unfall im Kreisel in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, verließ ein 29-jähriger Toyotafahrer die BAB 45 an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte und fuhr in den Kreisverkehr (Z. 205 - Vorfahrt achten) auf der Staatsstraße 2805 ein. Hierbei übersah er den Ford einer 33-jährigen Alzenauerin, die sich bereits im Kreisverkehr von Kahl kommend in Richtung Alzenau befand und es kam trotz einer Bremsung zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Auffahrunfall in Hörstein

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 14.53 Uhr, kam es in der Dettinger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel Kastenwagens wollte von der Dettinger Straße nach rechts in ein Grundstück abbiegen. Die nachfolgende 49-jährige Führerin eines Pkw Mercedes-Benz reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des Opel auf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

Radler stürzt in Sommerkahl - Mann verletzt

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 51jähriger Mann aus Seligenstadt mit seinem Fahrrad einen Waldweg in Verlängerung der Wilhelminenstraße in Richtung Sommerkahl. Als der Mann mit seinem Rad in eine Spurrille geriet, stürzte er ohne Fremdbeteiligung. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer Prellungen und Schürfwunden am Oberkörper und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.

Sprayer in Blankenbach unterwegs

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Bislang unbekannte Täter besprühten in Blankenbach, Bushaltestelle Untere Au am Feuerwehrhaus, zwei Scheiben des Wartehäuschens mit roter Farbe. Die schwer entzifferbaren Schmierereien wurden im Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 29.03.2020 angebracht. Der Sachschaden wurde mit ca. 600,- Euro beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Sachbeschädigung machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei alzenau