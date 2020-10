16-Jähriger fährt BMW von Alzenau nach Kahl

Am Sonntagnachmittag konnte durch zwei aufmerksame Zeugen ein Fahren ohne Fahrerlaubnis geklärt werden. Um kurz vor 18 Uhr war einem Mann ein BMW aufgefallen, der in verdächtigen Schlangenlinien von Alzenau nach Kahl fuhr, woraufhin er die Polizei verständigte. Auffällig war außerdem, dass der Fahrer auffällig jung erschien. Da das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt war, konnte der BMW an der Halteranschrift angetroffen werden. Letztendlich stellte sich durch die Angaben einer weiteren Zeugin heraus, dass der Wagen von einem 16-jährigen Jugendlichen gefahren worden war, der natürlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 23-jährige Halter des BMW saß bei der Fahrt neben dem Jugendlichen und gestattete ihm dies. Beide erwartet nun eine Anzeige.

dc/Meldung der Polizei Alzenau