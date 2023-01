16-Jähriger droht in Dieburg mit Messer

Danach stieg das Trio in einen Bus und versuchte zu flüchten. Die hinzueilenden Beamtinnen und Beamten folgten dem beschriebenen Bus, nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Auf der Wache erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Im Anschluss wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Er wird sich nun zukünftig in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.

Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Umstadt: Polizei ermittelt in mehreren Fällen der Sachbeschädigung

Groß-Umstadt - Am Donnerstag (12.1.) haben Kriminelle im Verlauf des Tages ihr Unwesen getrieben und mindestens zehn geparkte Autos unterschiedlichster Hersteller, unter anderem in der Wallstraße, in der Höchster Straße und in der Wilhelm-Liebknecht-Straße mutwillig beschädigt. Die Polizei hat mehrere Verfahren wegen der Sachbeschädigungen eingeleitet, nachdem die Täter die Scheiben der Fahrzeuge einschlagen hatten. Die Gesamtschadenshöhe ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Besitzer der Autos, die nicht angetroffen wurden und für die die Beamtinnen und Beamten an den beschädigten Fahrzeugen Nachrichten hinterlassen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden. Zudem suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Bereits im Dezember 2022 waren in der Wallstraße und in der Höchster Straße zahlreiche Autos ins Visier von Vandalen geraten (wir haben berichtet). Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Mit diesen ist das Kommissariat 41 betraut.

Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

