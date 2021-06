16-Jähriger aus Michelstadt vermisst - eventuell ist er in Hanau

Eine Zeugin will den gesuchten 16-Jährigen am Samstag (29. Mai) im Zug von Michelstadt nach Frankfurt/Süd gesehen haben. Der Jugendliche, der einen schwarzen Rucksack mit Kordel und zwei Tüten bei sich hatte, soll gegen 12.50 Uhr in Hanau ausgestiegen sein. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Meldung des Polizeipräsidiums vom Montag, 31. Mai

Seit Samstagmittag (28.05.) wird der 16 Jahre alte Muhammet Güneri aus Michelstadt vermisst. Der Jugendlicheschrieb noch Nachrichten an seine Familie, bevor er gegen 12 Uhr die elterliche Wohnung verließ. In den Abendstunden hatte derJugendliche letztmalig telefonischen Kontakt zu seiner Mutter. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Muhammet ist 1,79 Meter groß und wiegt etwa 65 Kilogramm.

Seine schwarzen Haare sind kurz und zur Seite gekämmt.

Möglicherweise trug er über seinen schwarzen Kapuzenpullover eine gelbe Jacke.

Zudem könnte er mit einer blauen Jeanshoseund schwarzen Turnschuhen bekleidet sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der 16-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituationbefindet und die Tragweite seines Handelns nicht richtig einschätzen kann. Wer Hinweise zu dem Aufenthalt des Jugendlichen geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei (K 10) in Erbach unterder Rufnummer 06062 / 953-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

dc/Pressemeldung der Polizei Südosthessen