Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Der 16-jährige Abdullah Jaroslaw Romanowski hat das Jugendheim, in dem er lebt, nach 17 Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Sämtliche Suchmaßnahmen in und um Aschaffenburg führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen nicht vor.

Abdullah Jaroslaw Romanowski

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Bezugsperson des Vermissten in Polen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass er mit dem Zug auf den Weg dorthin gemacht hat. Konkrete Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort liegen jedoch nicht vor.

Abdullah Jaroslaw Romanowski

Personenbeschreibung:

Der 16-Jährige ist laut Zeugenangaben 173 cm groß. Er hat dunkle kurze Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens Sportkleidung der Marke Adidas in Form einer schwarzen Jogginghose, eines weißen Pullovers, einer schwarzen Winterjacke und einer weißen Cappy.

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Unterfranken