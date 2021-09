16-Jährige aus Dietzenbach vermisst

Wo ist Tatjana Müller aus Dietzenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten. Tatjana Natalia Müller ist blondhaarig, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie war mit einer schwarzen Leggings und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Sie hatte zudem einen silbernen Rucksack bei sich.

Die Gesuchte verließ am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ihr Zuhause in der Bahnhofstraße und wollte angeblich zum Bahnhof Dietzenbach. Allerdings kam sie nicht mehr nach Hause zurück. Tatjana Müller ist vermutlich mit einem gleichaltrigen Bekannten, der bei der Polizeiinspektion Fürth ebenfalls als vermisst gemeldet ist, unterwegs. Sie hält sich wohl gerne in Frankfurt auf.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Tatjana Müller geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen