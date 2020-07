16 Autofahrer zu schnell am Marktheidenfelder Rathaus unterwegs

Im verkehrsberuhigten Bereich am Rathaus missachteten viele der Autofahrer die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Trotz entsprechender Beschilderung und einem Piktogramm auf der Fahrbahn war vielen Fahrer nicht bewusst, dass sich ihre Geschwindigkeit an die der Fußgänger orientieren muss. Mit einem Verwarnungsgeld wurden jedoch nur diejenigen Fahrzeugführer belegt, die eine Geschwindigkeit von 21 bis26 km/h fuhren. 26 km/h war auch gleichzeitig die höchste gemessene Geschwindigkeit. Zur Definition der Schrittgeschwindigkeit gibt es unterschiedliche Gerichtsurteile. Über einer tatsächlichen Geschwindigkeit von 10 km/h ist jedoch von einer Überschreitung aus zu gehen.

Marktheidenfeld. Einen beinahe vollständig geleerten Tank an seinem Lkw stellte ein tschechischer Kraftfahrer am Mittwochmorgen fest, nachdem er seine Ruhezeit beendet hatte. Er hatte gegen 18.00 Uhr den Parkplatz an der B 8 zwischen Marktheidenfeld und Eichenfürst angesteuert um seine tägliche Ruhezeit dort einzubringen und sich um 00.00 Uhr schlafen gelegt. Als er gegen 06.00 Uhr weiterfahren wollte, stand die Tankuhr fast bei Null. Ein bislang Unbekannter hatte den abschließbaren Tankdeckel entfernt und etwa 400 Liter abgepumpt.

Anhänger mit „Übergewicht“

Esselbach. Stark überladen war der Anhänger eines 43-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis. Am Mittwochnachmittag stellte eine Streifenbesatzung das Pkw-Anhängergespann fest und unterzog es einer Kontrolle, unter anderem auch einer Wägung. Diese ergab für den Anhänger, der ein zulässiges Gesamtgewicht von 600 kg hatte ein tatsächliches Gewicht von 1,26 t. Das Wasser des geladenen Tanks musste zum größten Teil abgelassen werden, um wieder auf „Normalgewicht“ zu kommen. Dann war auch eine Weiterfahrt möglich. Gegen den Fahrer wurde wegen des Verstoßes Anzeige erstattet.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld