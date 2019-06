16-Jährige stürzt mit Leichtkraftrad - zwei Verletzte

Im neu gebauten Kreisverkehr verlor die Fahrerin alleinbeteiligt die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sich die Fahrerin ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule und Schürfwunden zu. Sie wurde ins Krankenhaus nach Lohr gebracht. Ihre Mitfahrerin erlitt ebenfalls Schürfwunden und wurde mit Verdacht auf Fraktur am linken Fuß ins Juliusspital nach Würzburg eingeliefert. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Marktheidenfeld und Karbach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften unterstützend tätig.

Unfallflucht - Täter ermittelt

Triefenstein. Wie bereits gemeldet, kam es am Dienstag, 28.05.19, gegen 18:30 Uhr, zu einer Unfallflucht auf der Staatsstraße 2299. Der Fahrer eines Lastwagens, welcher mit einem Bagger beladen war, fuhr von Wertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld. Wie von Zeugen beobachtet wurde, blieb der Lastwagen mit dem aufgeladenen Bagger bei der Durchfahrt an einer Brücke in Lengfurt hängen. Anschließend schauten sich der Fahrer und der Beifahrer die Brückenunterseite an, aus der zwei faustgroße Brocken herausgebrochen waren, und setzten dann ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei wurde nun der Verursacher ermittelt. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wird erstattet.

ves/Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld