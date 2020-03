16-Jährige bei Unfall in Goldbach leicht verletzt

Am Freitag, 12:30 Uhr, befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die Aschaffenburger Straße in Richtung Aschaffenburg. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die Aschaffenburger Straße in entgegengesetzte Richtung. Als der 24-Jährige nach links auf einen Parkplatz abbog, übersah er die 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 16-Jährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Stadtgebiet Aschaffenburg

Anhänger gestohlen

Im Tatzeitraum von Sonntag, 22.03.2020, 15:00 Uhr, bis Freitag, 27.03.2020, 08:00 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Darmstädter Straße abgestellter Anhänger der Marke Sorelpol entwendet. Der Anhänger war mit diversem Unrat beladen. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geparkten Pkw beschädigt

Ein 52-jähriger stellte seinen Pkw, Dacia, am 27.03.2020, gegen 10:15 Uhr auf einem Parkplatz Am Hasenkopf ab. Als er gegen 11:15 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich des Kotflügels vorne links Kratzer fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350,- Euro.

Am Freitag, 21:30 Uhr, konnte bei der Kontrolle eines 19-Jährigen Am Rosensee, durch Beamte des Operativen Ergänzungsdienstes eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fensterscheibe eingeschlagen

Im Tatzeitraum von Freitag, 27.03.2020, 22:00 bis Samstag, 28.03.2020, 02:30 Uhr, wurde die Fensterscheibe einer Fahrschule in der Maximilianstraße eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg