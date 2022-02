Leicht verletzt wurde ein 20-Jähriger gegen 20 Uhr als er in der Heckfelder Straße mit seinem BMW zunächst auf einen vor ihm stehenden Mazda einer 48-Jährigen und dann gegen eine Mauer fuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.





Mit falschem Führerschein unterwegs

Lauda-Königshofen. Mit einem gefälschten belgischen Führerschein wurde in der Nacht auf Donnerstag ein BMW-Fahrer in Lauda-Königshofen kontrolliert. Weil sein deutscher

Führerschein in der Vergangenheit entzogen wurde, besorgte sich ein 32-Jähriger kurzerhand ein belgisches Exemplar. Allerdings handelte es sich bei diesem um eine Fälschung, wie Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim bei einer Kontrolle um 1.20 Uhr in der Bürgermeister-Kolb-Straße feststellten. Die Fahrt war für den Fahrzeuglenker an der Kontrollörtlichkeit beendet. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.





Tauberbischofsheim: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Eine unerfreuliche Überraschung erlebte ein 35-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag in Tauberbischofsheim. Ein Zeuge bemerkte gegen 23.20 Uhr, dass ein Reifen eines in der Josef-Dürr-Straße geparkten Audis zerstochen war. Als der Besitzer seinen A6 gegen 16 Uhr geparkt hatte, waren die Reifen noch intakt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.





Wertheim : Giftköder - Hinweis an Hundehalter

Wie dem Polizeirevier Wertheim am Dienstag mitgeteilt wurde, fraß ein Hund voretwa vier Wochen zwischen den Wertheimer Stadtteilen Waldenhausen undSachsenhausen beim Gassi gehen einen vermeintlichen Giftköder. Der Hund wurde tiermedizinisch versorgt und konnte sich wieder erholen. Bislang handelt es sichum einen Einzelfall. Die Polizei appelliert an die Hundehalter, die zwischen Waldenhausen und Sachsenhausen mit ihren Tieren Gassi gehen, besondere Sorgfaltwalten zu lassen:

- Halten Sie ihren Hund bestenfalls an der Leine und in Ihrer Nähe

- Achten Sie auf Auffälligkeiten auf Ihrer Strecke

- Achten Sie darauf, was Ihre Tiere fressen





Unfall auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Nach einem Unfall mit etwa 3.000 Euro Schaden in der Einmündung der Straße "Am Wörth" auf die B290 bei Lauda sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am Mittwoch, den 19. Januar prallten ein VW Polo und ein VW Caddy auf der B290 in Richtung Königshofen zusammen. Ein 34-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Polo auf der B290 von Gerlachsheim kommend mit dem von der Straße am Wörth einbiegenden VW Caddy eines 52-Jährigen kollidiert.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs, sucht das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn / grr