15-jähriges Mädchen in Aschaffenburg vermisst

Die 15-jährige Valentina Reuter wurde zuletzt am Samstagabend, gegen 22 Uhr in der Jugendeinrichtung im Fahrbachweg, in der sie untergebracht ist, gesehen. Am Sonntagmorgen fiel das Verschwinden der Jugendlichen auf. Seither fehlt von ihr jede Spur. Nachdem sich die 15-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Aschaffenburger Polizei zur Stunde mit mehreren Streifen und auch mit der Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst nach dem Mädchen. Auch ein Polizeihubschrauber befindet sich im Einsatz. Bei der Suche wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Valentina Reuter ist etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schulterlange, schwarze, lockige Haare. Vermutlich bekleidet mit einem Schlafanzug.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur

Schulterlange, schwarze, lockige Haare

Vermutlich bekleidet mit einem Schlafanzug

Valentina Reuter ist etwa 1,60 Meter groß, schlanke Statur, schulterlange, schwarze, lockige Haare. Vermutlich bekleidet mit einem Schlafanzug.

Das Mädchen wird nicht zum ersten Mal gesucht. Sie ist mindestens schon einmal, während eine sAusflugs im Raum Würzburg, ihren Betreuern entwischt.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken