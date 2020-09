15-Jähriger schlägt in Aschaffenburg 13-Jährigen

Im weiteren Verlauf wurde ein 13-Jähriger von einem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jähriger wurden von den Rettern mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur einem Krankenhaus zugeführt. Der 15-Jährige begleitete die eingesetzte Streife mit auf die Wache, wo er von seinen Eltern abgeholt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum der letzten zwei Monate unerlaubten Zugang zu zwei Parzellen der Kleingartenanlage in der Mörswiesenstraße. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte Türen zu den Gartenhütten aufzuhebeln. Dies gelang ihm in einem Fall sogar. Ob der Täter Beute mit sich nahm, gilt es noch zu ermitteln. Er hinterließ Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen - Ein Verletzter

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein VW die Staatstraße 2317 in Fahrtrichtung Heigenbrücken. Als der 61-jährige VW-Fahrer an der Kreuzung zur Kreisstraße AB 23 nach links abbog, übersah er einen 25-jährigen Motorradfahrer der sich gerade im Überholvorgang befand. Es kam zur Kollision und der 25-Jährige erlitt eine Oberschenkelfraktur. Ein Rettungswagen führte ihn einem Krankenhaus zu. Das Motorrad Kawasaki erlitt Totalschaden. Der VW wurde erheblich am linken Heck beschädigt. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Heigenbrückener Feuerwehr wurde alarmiert und unterstützte an der Unfallstelle.