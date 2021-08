15-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Es zeigte sich, dass der 15-jährige Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte und deswegen bereits schon einmal in diesem Jahr ins Visier der Polizei geraten war.

Fahrraddiebstahl

Eschau. Der Polizei Obernburg wurde nachträglich der Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes Ghost, Typ Tacana 2, gemeldet. In der Zeit von Donnerstag, 0 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in die Lagerhalle eines Anwesens in der Mühlgasse und nahm das Fahrrad an sich, das mit auffällig roten Griffen ausgerüstet war.

Amtliche Kennzeichen entwendet

Mömlingen. Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, die beiden Kennzeichen eines VW Golf in der Mümlingtalstraße, der auf dem Parkplatz eines Firmengeländes geparkt stand.

Polizei Obernburg/mm